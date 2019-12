Descendientes de Zapata demandarán a Bellas Artes y a Fabián Cháirez

Jorge Zapata González, nieto de Emiliano Zapata, dijo que demandará al artista Fabián Cháirez y a Bellas Artes por presentar la pintura "La Revolución", en la que se ve al militar de la Revolución Mexicana desnudo, con tacones y un sobrero rosa montado en un caballo con una erección.

“Lo que venimos a exponer es la burrada que hicieron de exponer una fotografía de nuestro General en Bellas Artes. Un pintor desconocido que creo que quiere fama saca a nuestro general de gay. Como familia, como pueblo, donde somos netamente zapatistas, eso no lo vamos a permitir. Vamos a demandar tanto al pintor como a la encargada de Bellas Artes por exponer la figura de nuestro general de esa forma”, declaró Zapata González.

La obra a la que el nieto de Zapata se refirió es a “La Revolución”, de Fabián Cháirez, que forma parte de la exposición “Emiliano. Zapata después de Zapata” que estará hasta el 16 de febrero en el Museo del Palacio de Bellas Artes, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

“La Revolución” fue utilizada por la Secretaría de Cultura federal para promover la muestra con un cartel que la dependencia difundió en sus cuentas de Facebook y Twitter.

Jorge Zapata González declaró en un encuentro con medios de comunicación en Morelos que junto con su familia, está en proceso de preparación la demanda pues no le parece correcto representar así a su abuelo.

“Estamos armando la demanda, pero para nosotros, como familia, es denigrar la figura de nuestro general pintándolo de gay. Yo no tengo nada contra los gays, tengo muchos amigos, no sé por qué en Bellas Artes, un lugar tan importante para todos, fueron a exponer la figura de nuestro general en esa forma y no lo vamos a permitir”, dijo.

La creación no es nueva. Se trata de un óleo sobre lienzo de 30 x 20 centímetros de 2014 que Fabián Cháirez (Chiapas, México, 1987) presentó en la Galería José María Velasco entre 2015 y 2016.