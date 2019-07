Desconoce Yolanda Tellería acuerdo con Oscar Pelcastre

La presidenta municipal de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, aseguró desconocer el acuerdo que realizó la Secretaría General del ayuntamiento con el dirigente de la Federación de Organizaciones Independientes del Estado de Hidalgo (Foideh).

Ayer, integrantes de esta organización encabezada por Oscar Pelcastre, acudieron a la alcaldía para exigir que cumpla los acuerdos sobre la construcción de un mercado al sur de la ciudad, donde ubicarían a los comerciantes que fueron desalojados del primer cuadro de la ciudad.

Al respecto, la alcaldesa indicó que la presidencia municipal no firmó ningún convenio con Oscar Pelcastre, este se hizo, dijo, con cinco organizaciones que no pertenecen a Foideh. Sin embargo, aseguró que de cualquier forma los atienden.

El ayuntamiento y Oscar no han firmado ningún convenio. No hemos tenido ninguna firma entre nosotros, pero eso no limita que lo sigamos atendiendo”.