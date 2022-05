Desconoce gobierno de Cuautepec sobre intento de linchamiento

El gobierno de Cuautepec no tuvo conocimiento de un intento de linchamiento registrado este domingo 15 de mayo en la colonia La Esperanza, perteneciente a Cuautepec.



Poco después de las 16:30 horas del pasado domingo, se conoció que elementos de la Agencia Estatal de Seguridad de Hidalgo (ASEH) acudieron a la demarcación mencionada tras recibir reporte sobre una persona amarrada a un poste, al ser golpeada por habitantes de la zona.



El hombre agredido fue identificado por las iniciales de su nombre, I.H.P., con 25 años de edad y vecino de la colonia El Tepeyac, quien fue retenido, para luego ser amarrado y golpeado, presuntamente por estar haciendo escándalo en la vía pública.



Rubén Cenobio Veloz, secretario general del ayuntamiento, dijo que en ocasiones es la policía estatal o la ASEH quien toma conocimiento y aplica acciones directas de atención a los hechos, como en el caso ocurrido este pasado fin de semana.



Los oficiales estatales dialogaron con los vecinos que amenazaban con seguir con la golpiza contra el hombre para que este les fuera entregado, lo que finalmente lograron. Fue canalizado para recibir atención médica a sus lesiones.



Hasta el momento no se ha recibido denuncia alguna hacia el presunto infractor.



Al respecto, Cenobio Veloz dijo que de forma permanente se hace llamado a los vecinos del municipio a no aplicar justicia por propia mano, por las implicaciones sociales y legales en los temas de intento de linchamiento.



Esta es la segunda ocasión que se registra intento de linchamiento desde el inicio de la actual administración municipal, al ser el primero en la misma colonia La Esperanza a finales de febrero del año pasado.



En aquella ocasión fue hacia un hombre acusado de robo a una casa, quien también fue amarrado de un poste, logrando las autoridades policiacas que les fuera entregado para ponerlo a disposición del Ministerio Público.