Desconoce movimiento petrolero a delfín de Romero Deschamps

El Movimiento Nacional de Transformación Petrolera-LULA (MNTP-LULA) calificó como cortina de humo el autonombramiento de Sergio Carlos Morales Quintana como líder del Sindicato de Pemex, ya que afirma, es el delfín de Carlos Romero Deschamps para continuar con la corruptela al interior de la exparaestatal.

Durante entrevista exclusiva con AM Hidalgo, María de Lourdes Díaz Cruz, líder nacional de MNTP-LULA acusó que Morales Quintana, a quien señaló como el “hijo” de Romero de Deschamps por estar bajo su tutela, realizó un madruguete del que se pronunció en contra.

“Nosotros no reconocemos este albazo, este madruguete, este juego sucio del señor (Morales Quintana) porque el miércoles pasado organizó una convención mal hecha, porque ya supimos cómo la hizo. No estamos de acuerdo con el proceder de este personaje espurio que no tiene representatividad”, reprochó Díaz Cruz.

Considera que la reunión donde se dio la supuesta expulsión de Romero Deschamps como dirigente sindical de Pemex fue para tratar de detener el proceso legal en su contra, ya que eso del amparo definitivo no existe, en alusión al recurso que un juez le otorgó al líder obrero para no ser detenido.

Además, Díaz Cruz contó que el martes pasado, un día antes de la reunión donde integrantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) presuntamente desconocieron a Romero Deschamps, ella y sus compañeros sufrieron una agresión en Macuspana, Tabasco, en Pemex.

Junto con simpatizantes del movimiento, dijo, acudieron a volantear y un grupo de alrededor de 60 personas, quienes habrían sido enviadas por el líder de la Sección 14, Raúl Becerra de Dios la agredieron físicamente y la amenazaron de muerte.

“Este hecho cobró eco entre los trabajadores de Pemex y la supuesta designación de Carlos Morales surgió para callar la represión que viví. Estamos difundiendo esto en el sur y los charros sindicales están desquiciados, porque LULA es una bandera que los compañeros arropan” afirmó.

Por aquella agresión fue iniciada una carpeta de investigación y se envió una carta a Octavio Romero Oropeza, director de Pemex para conocer por qué los charros sindicales, señaló, tienen control sobre las instalaciones que le pertenecen a los mexicanos.

Para finalizar, la disidente sindical responsabilizó a Carlos Romero Deschamps y a los 35 líderes seccionales de cualquier agresión que pueda sufrir ella o sus compañeros de movimiento.