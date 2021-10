Desconocen locatarios reunión convocada por alcaldía de Ixmiquilpan

Locatarios del mercado Morelos en Ixmiquilpan desconocieron la validez de la reunión de carácter informativo convocada por la alcaldía del municipio para la tarde de este martes.

Así lo dio a conocer Leopoldo Vargas administrador del recinto, quien explicó en entrevista con AM Hidalgo que esta solicitud del ayuntamiento no ha sido bien vista por los agremiados.

Externó su molestia ante la insistencia de la presidencia municipal por desconocer las elecciones del pasado mes de agosto que volvió a designarlo como administrador del lugar.

Aunque no dijeron de que se trata esta reunión, es de esperarse que es para hablar sobre este tema de las elecciones que insisten en no querer reafirmar pese a que la gente del mercado les ha hecho saber su molestia por inmiscuirse y no hacer válido y respetar la decisión de la mayoría”.