Descubre en qué consiste la iniciativa Combatiendo Baches

Combatiendo baches es una iniciativa para la reparación de la carpeta asfáltica de Pachuca, Hidalgo.

Como una solución innovadora para el sector público y privado, buscamos principalmente hacer frente a los graves problemas de deterioro críticos de nuestras calles tanto en México como en nuestro estado.

Es por eso, que mediante la implementación de un material polimerado de alto rendimiento y con carácter ecológico, buscamos solucionar el problema de bacheo y mantener nuestras calles lo más transitables posible.



PUNTOS PRINCIPALES:

La reparación de las calles y avenidas no requiere de maquinaria especializada para su correcta colocación a la capa asfáltica, con la cual se tiene la capacidad de corregir defectos de distintas índoles.

• Se puede aplicar en cualquier condición climatológica.

• Funciona sobre superficies húmedas, baches inundados e incluso lluvia.

• Como beneficios del uso de este material, contamos con una mezcla permanente que se adhiere al metal, concreto y asfalto.

• Cuenta con una garantía de 3 años ya colocado y hasta un año en almacenamiento.

• Su colocación requiere de herramientas simples y es fácil de trasportar.

• No requiere de ningún tipo de mantenimiento y su recubrimiento es efectivo bajo 2.5 cm de espesor como mínimo.

Sin mezclas, sin calentar el material, ni una previa preparación de la carpeta asfáltica a reparar, directamente del costal al bache.

Evita la necesidad de cerrar el paso vehicular del área a reparar; es posible circular sobre el material recién colocado, no necesita tiempo de secado ni se adhiere a las llantas de los vehículos, el mismo tráfico vehicular compacta el material, no produce desperdicios ni deshechos; el sobrante simplemente puede ser almacenado.

Es un material no tóxico ya que es elaborado con materiales reciclados, además contiene del 35 al 40% de agua como solvente, este material no contamina el agua que se filtra en el subsuelo, cada bache que se tape con este material no contribuye a la afectación del medio ambiente.

Contra otras técnicas de bacheo esta minimiza costos operativos, maximiza la eficiencia del equipo de trabajo y minimiza el tiempo invertido para reparar las calles.

LOFT una empresa dedicada a la renovación de espacios utilizando tendencias actuales e innovadoras y otros servicios de diseño y construcción.

Misma que se encarga de la verificación y valoración de las zonas deterioradas que sean candidatas y previamente seleccionadas para su reparación, posteriormente el suministro y la colocación de su material a base de polímeros de alto rendimiento.

La empresa cuenta con registro previo y posterior a la aplicación del material, con respaldo fotográfico.