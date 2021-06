Desde este lunes taxímetro y botón de pánico; tarifas dependerán de distancia, tiempo y tráfico

Con la nueva modalidad de taxímetros en Hidalgo la tarifa por el servicio de transporte público individual dependerá de la distancia del recorrido, el tiempo y la ruta que utilice el operador dependiendo del tráfico, lo que podría incrementar los costos. Si el usuario toma un taxi en el Reloj Monumental de Pachuca y va a la plaza Explanada, el cobro sería de 65 pesos con la ruta más rápida.

A partir de este lunes 21 de junio algunos taxis de Pachuca y la Zona Metropolitana ya contarán con botón de pánico, geolocalización y taxímetro digital, por lo que usuarios pagarán como tarifa mínima 20 pesos en recorridos de un kilómetro, a la que se incrementarán seis pesos por kilómetro del segundo al cuarto, y tres pesos del quinto kilómetro en adelante.

Con ayuda de la aplicación Google Maps, AM Hidalgo realizó diversos ejercicios para calcular distancias y costos de algunos recorridos en taxis, para dar una idea a los usuarios de cuánto podrían pagar cuando tomen el servicio de transporte individual.

Entre los recorridos contemplados destaca que el usuario aborde el taxi en el Reloj Monumental con destino a la plaza Explanada a las afueras de la ciudad, de acuerdo con la aplicación la distancia es 13 kilómetros, por lo que si el operador se va por la ruta más rápida la tarifa sería de 65 pesos, costo que podría incrementar si hay tráfico y tardan más, o si se va por una ruta más larga.

Mismo costo sería si una persona toma el taxi en la Ciudad del Conocimiento de Carboneras en Mineral de la Reforma y se dirige al Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHU), considerando que el taxista tome el bulevar Colosio, pero si se va hacia avenida Madero, sube a Abasolo y por bulevar Minero, la distancia aumenta y por ende la tarifa.

DE CENTRAL A PROVIDENCIA

En caso de que una persona aborde la unidad del servicio público individual en la Central de Autobuses de Pachuca y se dirija a La Providencia en Mineral de la Reforma, la distancia es de diez kilómetros, por lo que con base en las tarifas del Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo (STCH) el costo sería de 56 pesos, siempre y cuando el taxi se vaya por la ruta más corta y menos congestionada.

Otro caso sería que el usuario tome el transporte en el Reloj Monumental y vaya al Hospital General de Pachuca, de acuerdo con la aplicación la distancia es de 1.4 kilómetros, por lo que el pago sería de 26 pesos, uno de los trayectos más cortos.

En el caso de que vayan del Hospital General al Hospital de la Mujer el recorrido es de 6.7 kilómetros, por lo que el pago sería de 47 pesos, considerando las rutas más cortas.

COSTO ADICIONAL POR TIPO DE SERVICIO Y USO DE APP

Sin embargo, dichos cálculos no contemplan el costo adicional por el tipo de servicio (plus y premium) y la cuota de reserva que es el adicional cuando el usuario pida el servicio mediante la aplicación móvil Taxi Contigo. En el servicio básico no aplica costo extra y el preferente es para personas con discapacidad.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) a partir de este lunes 21 de junio los usuarios podrán disponer del servicio en tres tipos de taxis que son los que aún no han actualizado su cromática, aquellos que ya actualizaron la cromática pero aún no realizan la conversión tecnológica, y las unidades ya cromatizadas y con conversión a Taxi Contigo.

Detalló que en el primero y segundo casos continuarán cobrando la tarifa anterior, es decir 32.50 pesos como mínima; mientras que en el tercer caso, las unidades que ya cuenten con Taxi Contigo deberán cobrar mediante el taxímetro digital y los usuarios podrán identificarlas por contar con código QR, el cual será visible en la unidad.

En la primera fase de conversión tecnológica están considerados los taxis de Pachuca, Mineral de la Reforma y los municipios autorizados para operar como metropolitanos, los cuales inicialmente contarán con taxímetro digital y botón de pánico.