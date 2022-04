Desecha TEEH impugnación de Rafael Sánchez, aspirante a candidatura independiente

Ante la inviabilidad de los efectos jurídicos pretendidos por Rafael Sánchez Granados, el Tribunal Electoral de Hidalgo (TEEH) sobreseyó el juicio interpuesto por quien era aspirante a la candidatura independiente para la renovación de la gubernatura estatal.

En sesión pública celebrada la noche de este domingo 17 de abril, el órgano jurisdiccional resolvió el juicio para la protección de los derechos político electorales con expediente TEEH-JDC-072-2022 promovido por Rafael Sánchez para impugnar el acuerdo IEEH-CG-024/2022 por el que se le negó su registro como aspirante a candidato independiente a la gubernatura de Hidalgo.

De acuerdo con la magistrada presidenta, Rosa Amparo Martínez Lechuga, el actor reclamó la resolución de fecha 2 de abril emitida por el Instituto Estatal Electoral (IEEH) por la que se negó su registro para contender en el proceso electoral en curso e indicó que tras analizar el asunto observaron que el ciudadano ya había realizado actos tendentes a obtener su registro.

Sin embargo, al no reunir los requisitos previstos por la convocatoria respectiva y por la ley, en un primer momento el Consejo General del IEEH, el 13 de diciembre de 2021, determinó tener por no presentada su manifestación de intención al respecto.

Precisó que dicha determinación no fue impugnada, “por ende, los efectos que se generaron con aquella primera resolución donde se señaló que el actor no cumplió con los requisitos de la parte conducente de las cuatro etapas que prevé el artículo 221 del Código Electoral, fue que el accionante no pueda continuar con la participación y cumplimiento de las etapas posteriores”, refirió.

Derivado de lo anterior, desde aquel momento se extinguió la posibilidad jurídica de obtener su registro como candidato independiente. Por ello el TEEH determinó la inviabilidad de los efectos jurídicos por lo que sobreseyó dicho juicio ciudadano.

El 21 de marzo, Rafael Sánchez Granados presentó ante el IEEH su registro para obtener la candidatura para contender por la gubernatura, en calidad de ciudadano, sin el respaldo de algún partido político. De cinco solicitudes el órgano electoral aprobó cuatro candidaturas el 2 de abril, un día antes del inicio de las campañas.

Sánchez Granados es uno de los ocho ciudadanos que manifestaron su intención a contender por la vía independiente, sin embargo, no fue autorizada por el Consejo General del IEEH, por lo que no pudo recolectar apoyo ciudadano.