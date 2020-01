Desechan recurso de Morena para revocar nombramiento de consejeros electorales

Magistrados del Tribunal Electoral de Hidalgo (TEEH) desecharon el alegato que interpuso el partido Morena con el que buscaba revocar el nombramiento de 56 consejeros electorales municipales al acusar vínculos partidistas con PRI y Nueva Alianza.

De acuerdo con Mónica Patricia Mixtega Trejo, magistrada ponente, el recurso de apelación resulta infundado, ya que tanto en la normativa electoral como en la convocatoria, no existe prohibición para que militantes de un partido político puedan participar y ser designados como consejeros electorales municipales.

El señalamiento de Morena fue que el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) violó los principios de legalidad, imparcialidad y objetividad al hacer las designaciones de consejeros electorales municipales; lo cual fue descartado por el tribunal.

Aunado a esto, agregó la magistrada, “el actor no aportó pruebas pertinentes para demostrar que existan militantes del PRI; si bien ofrece la prueba técnica consistente en el link del padrón de afiliados del INE, esta, por sí sola como fuente de información indirecta, no es idónea para acreditar que un ciudadano es militante de un partido, ya que en dicho padrón no se desprende la voluntad ciudadana de afiliarse libre e individualmente”, explicó.

Mixtega Trejo agregó que “deben de existir otros elementos objetivos que generen convicción que dichos ciudadanos son militantes del partido político señalado y que exista una presunción de parcialidad que ponga en riesgo el desempeño de los consejos municipales”.

En el caso particular de David Faustino Lara, quien fue electo como consejero electoral en el municipio Huazalingo, la acusación fue desechada, ya que en diciembre renunció al cargo en Nueva Alianza. Cabe señalar que a esta persona Morena la señaló por haber sido candidato suplente de este partido en el proceso electoral 2015-2016.