Desestima Sala Superior juicios de exconsejeros del IEEH y confirma destituciones

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desestimó los juicios de la ex consejera presidenta y un exconsejero del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) que pretendían revertir la destitución de sus cargos por irregularidades en el programa de resultados preliminares en los comicios de presidentes municipales.

Durante sesión celebrada este día, los magistrados descartaron los juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano iniciados por Guillermina Vázquez Benítez y Francisco Martínez Ballesteros.

Los magistrados descartaron violación al debido proceso durante el proceso de remoción, ya que el INE garantizó el derecho de audiencia y periodo de ofrecimiento de pruebas y alegatos, acotaron.

En cambio, “el incumplimiento a las reglas para desarrollar el PREP implicó que no se contara con el mismo y que fuera sustituido por una herramienta que no es reconocida por la norma. Independientemente del resultado que haya tenido en la práctica no puede servir de excusa”.