Desestima diputado federal quejas por acoso sexual en alcaldía de Atotonilco de Tula

Un grupo de regidores de Atotonilco de Tula dijo que en lo que va de la actual administración han ocurrido al menos tres casos de acoso sexual contra trabajadoras del ayuntamiento, denuncia que fue desestimada por Julio César Ángeles Mendoza, quien aseguró que mujeres hacen estos señalamientos para evadir responsabilidad laborales.

En rueda de prensa realizada la semana pasada, los regidores Alfredo Rodríguez Mendoza, Gustavo Salazar, Juana Rodríguez y Héctor Rodríguez, comentaron al menos tres casos de acoso sexual contra trabajadoras de la alcaldía por parte de sus superiores.

Sin embargo, detallaron que solo fue levantada el acta pertinente de un caso, el 15 de enero de 2018 contra el director de Servicios Públicos en turno, Daniel Arvizo Álvarez, derivado de acoso que el funcionario aceptó haber cometido en noviembre de 2017, en agravio de una trabajadora del ayuntamiento.

Dicha acta fue signada por todos los miembros del cabildo; sin embargo, la conducta no derivó en el despido del agresor sino en el de la víctima, aseguró el regidor Alfredo Rodríguez, y agregó que esto ha influido para que otras afectadas se abstengan de iniciar el proceso correspondiente.

Rodríguez Mendoza puntualizó que aunque el acoso sexual está catalogado como delito, dentro de la presente administración ni el presidente, el contralor en turno o el titular del área de Derechos Humanos de la alcaldía, dieron la importancia debida al caso.

Posteriormente, el pasado sábado 26 de octubre, en rueda de prensa efectuada en la alcaldía de Atotonilco de Tula, el diputado federal Julio César Ángeles Mendoza aseguró que los señalamientos por acoso son quejas de mujeres que buscan evitar hacer alguna encomienda laboral.

Son solamente quejas de las mujeres para tratar de salvar su trabajo, de algo que a veces es su responsabilidad y que no quieren hacer. A veces es muy fácil, ‘yo no quiero ir a limpiar a tal lado o hacer algo, digo que mi jefe me acosa y con eso soluciono muchas cosas’", declaró.