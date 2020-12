Despiden a médicos de la Cruz Roja que se manifestaron

Fueron despedidos dos médicos de la Cruz Roja Pachuca Sur tras manifestarse, junto con sus compañeros por dos días consecutivos, en exigencia de salarios y prestaciones dignas, así como el cese a despidos injustificados.

Citlali Rodríguez Fonseca y Vicente Ortega atribuyeron sus bajas al director administrativo, Armando Sosa Echeverría y al responsable de la unidad, Héctor Carreto Díaz, quienes firmaron el oficio en que se notifica su cese.

Los agraviados dijeron que solamente exigieron sus derechos laborales, como todos, que su manifestación fue pacífica y nunca cerraron la clínica, por lo que consideraron como arbitraria sus respectivas bajas laborales.

Las demandas del personal consisten en seguridad social, regularización como empleados conforme a la Ley Federal del Trabajo (LFT), salarios justos y pago de aguinaldo, pues la última prestación se recortó de 30 a 15 días.

Al inicio de la pandemia de COVID-19 se había determinado no atender a ese tipo de pacientes, pero sí se ha ingresado, aun cuando la institución no cuenta con la infraestructura para tratarlos y el personal no fue capacitado.

Lo anterior fue expresado por los trabajadores que se manifestaron lunes y martes a las afueras de la Cruz Roja Pachuca Sur, quienes por momentos bloquearon la gaza que conecta al bulevar Santa Catarina con la México-Pachuca.