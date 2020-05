Después de domar la pandemia se triplican casos

Del 26 de abril al 18 de mayo, el número de muertes por coronavirus se ha incrementado 294%, mientras que el número de casos confirmados ha tenido un alza de 251%, según cifras de la Secretaría de Salud.

El 26 de abril el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un mensaje a través de sus redes sociales en el que aseguró que el país había logrado domar a la epidemia por el virus SARS-CoV-2.

“Vamos bien porque se ha podido domar la epidemia. En vez de que se disparara, como ha sucedido desgraciadamente en otras partes, aquí el crecimiento ha sido horizontal y eso nos ha permitido prepararnos muy bien para tener todo lo que se requiere de equipos médicos y especialistas”, dijo en su mensaje.

EL UNIVERSAL realizó un recuento del número de casos confirmados acumulados y nuevos, así como de las personas que han fallecido a partir del anuncio del Mandatario. El 26 de abril, la Secretaría de Salud reportó en su conferencia de prensa nocturna un total de 14 mil 677 contagios confirmados acumulados de Covid-19 desde que se presentó el primer caso en el país el 27 de febrero. Ese día la dependencia confirmó también la muerte de mil 351 personas a causa de la enfermedad.

Conforme han ido avanzando los días se han incrementado las personas que han dado positivo a la prueba de detección: en la conferencia de anoche, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, dio a conocer que van 51 mil 633 enfermos y 5 mil 332 personas fallecidas.

Esto quiere decir que desde que el Presidente anunció que el país había logrado “domar” la epidemia se han sumado 3 mil 981 víctimas y 36 mil 956 casos nuevos.

El Instituto de Métricas y Evaluación para la Salud (IHME, por sus siglas en inglés), un centro global de investigación independiente adscrito a la Universidad de Washington, en Estados Unidos, estimó que para el 4 de agosto el país va a llegar a un total de 6 mil 859 fallecimientos a causa de esta enfermedad, que será la cantidad máxima que se alcanzará a lo largo de la epidemia.

EL UNIVERSAL consultó a Samuel Ponce de León, integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM, quien consideró que no es posible “aplanar literalmente” la curva de contagios; éste no ha sido nunca el objetivo porque no es posible lograrlo.

“Si alguien lo quiere entender así, ciertamente tendrá que ubicarse mejor en su realidad. Entendemos que hay una curva epidémica natural, sin intervenciones, que tiene una determinada forma de campana, y cuando se establece una intervención esa curva se modifica”, dijo.

Explicó que las acciones que está tomando el gobierno federal son de administración del riesgo por las medidas de mitigación de la pandemia, con el objetivo fundamental de que la gente pueda acceder a servicios médicos cuando lo requiera. En este aspecto, se está logrando “correctamente su objetivo”.

Jorge Baruch, también integrante de la comisión universitaria para el Covid-19, explicó que el aplanamiento implica la desaceleración de la cantidad de casos graves que se pueden reportar día con día a lo largo de la epidemia; esto ha sido así, si se compara a México con otros países como España, Italia y Estados Unidos. Dado que el país está en la fase 3 de transmisión, se seguirán presentando más casos graves y en un menor tiempo, por lo que se comprende que en México se hayan incrementado en 300% los casos.

“Es un tema de velocidad, no de cantidad de casos. No estamos de salida, justo en la Ciudad de México estamos en el clímax de la epidemia. En otros países en menos de 20 días se presentó una cantidad impresionante de casos, lo que no ocurrió en México. La cantidad de casos, aunque sea la misma, se distribuye en una mayor cantidad de tiempo, por eso se ve más aplanada. Esto no quiere decir que no vayamos a cursar por la misma cantidad de fases”, dijo.

Víctor Olivo Iglesias, profesor de Salud Pública y Comunidad en la carrera de Médico Cirujano de la UNAM e integrante de la iniciativa ciudadana Verificovid, creada para combatir la desinformación y las noticias falsas generadas a partir de la emergencia sanitaria, también en entrevista explicó que aplanar la curva significa lograr que se “estanque” el número de contagios, es decir, que el número de casos nuevos no rebase los 150 diarios.

Pidió paciencia y señaló que aún no es momento de echar las campanas al vuelo, pues todavía falta conocer el efecto que tuvo el Día de las Madres el pasado 10 de mayo, cuando muchas personas rompieron el confinamiento para salir a comprar comida y visitar a sus mamás.