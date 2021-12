Destaca ‘Alito’ a Carolina Viggiano pero pide esperar tiempos

Alejandro Moreno, ‘Alito’, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) destacó la trayectoria de la secretaria general de ese instituto político, Carolina Viggiano, como posible candidata priista al gobierno de Hidalgo; sin embargo, pidió esperar los tiempos.

Durante la presentación de la alianza Va por México, conformada por PRI, PRD y PAN en Hidalgo, Durango, Aguascalientes y Tamaulipas, los medios de comunicación cuestionaron a Carolina Viggiano sobre sus aspiraciones, a lo cual Alejandro Moreno respondió:

“En el caso de Hidalgo, sin lugar a dudas, Carolina es una extraordinaria mujer, una extraordinaria secretaria general, tres veces diputada federal de mayoría, legisladora local, presidenta del Tribunal de Justicia, es un cuadrazo del partido”.

“Pero nosotros somos respetuosos de los tiempos, de los momentos, quiero agradecer siempre el respaldo para tener un diálogo cordial en todas las entidades federativas, incluyendo Hidalgo, de Jesús Zambrano y Marko Cortés, porque lo que buscamos es ir con los mejores”.

“Y sin lugar a dudas Carolina Viggiano es un extraordinario cuadro para Hidalgo, esperaremos los tiempos, los momentos, estamos en los acuerdos, pero sin lugar a dudas sabe que cuenta con todo el aprecio y respaldo de todos nosotros”, finalizó Alejandro Moreno.

MEJOR POSICIONADA EN LAS ENCUESTAS: VIGGIANO

En tanto, Carolina Viggiano respondió que ella es la que tiene mayor posicionamiento en las encuestas y dijo estar segura que los partidos aliados aceptarían postularla.

“He estado en diálogo con los partidos nuestros de manera respetuosa, ellos conocen mi hoja de vida, es una hoja de vida limpia, llena de trabajo, de esfuerzo, de resultados, sobre todo una hoja de vida honesta”.

“A mí nadie me ha inventado, yo soy originaria del mero rincón de la Sierra hidalguense, de una comunidad rural y desde ahí me hice hasta conquistar espacios que me han llenado de honor”.

“He dado siempre resultados, nadie me ha inventado, soy de verdad. Sin duda, debo decirlo aquí: soy la que tiene el número más posicionado en las encuestas con una carrera sólida, y que seguramente nuestros partidos aliados se sentirían honrados y orgullosos de dar la cara por mí, porque no hay nadie que les pueda imputar nada que pueda ser vergonzoso. Así que estoy lista”.

ESPERAR PLAZOS: PRD

En tanto, Jesús Zambrano solicitó esperar los tiempos para tomar decisiones en cuanto a la coalición a la gubernatura de Hidalgo.

“Esperaremos a que los asuntos con el tiempo y un ganchito puedan resolverse en los plazos correspondientes para tomar decisiones en el caso de Hidalgo y en todos los casos, por la pregunta expresa a nuestra querida amiga Carolina Viggiano, quien tiene nuestro reconocimiento y aprecio, pero es una decisión que hay que esperar todavía para tomarla”.

