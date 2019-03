Destaca Nuvia logros de las mujeres, producto de lucha constante

La senadora priista Nuvia Mayorga Delgado aseguró que los logros que las mujeres han obtenido han sido a pulso y producto de la lucha constante, por lo que no se deben permitir más atropellos ni medidas contrarias a la igualdad.

Desde la tribuna del Senado de la República la legisladora hidalguense reconoció que aún falta mucho por avanzar por los derechos de las mujeres como para distraerse en una lucha contra el retroceso.

Al participar en las efemérides con motivo del Día Internacional de la Mujer, Mayorga Delgado sostuvo que conmemorar implica traer el recuerdo de eventos desafortunados, hechos históricos que demuestran la falta de humanidad, con el firme propósito de tenerlos presentes y evitar a toda costa que vuelvan a ocurrir.

Añadió que a diferencia de otras conmemoraciones, el de la Mujer surge de muchos momentos y eventos históricos que han demostrado la urgencia de visibilizar a todas y cada una de las luchas pasadas, las circunstancias actuales y las posibilidades futuras.

“Festejar no es conmemorar; se nos ha dicho hasta el cansancio que un día como hoy, el Día Internacional de la Mujer, no se refiere a un acto festivo, debido a que no surge de una circunstancia agradable”, puntualizó la legisladora del PRI.

Precisó que la obligación de las mujeres desde su perfil de representantes sociales, es seguir luchando por sus derechos, por la igualdad y por las oportunidades que representan en la realidad piso parejo y sin obstáculos.



Por último, Nuvia Mayorga lamentó que aún persistan los pensamientos misóginos y machistas, especialmente de algunos servidores públicos de la actual administración.