Destaca federación trabajo con el gobierno de Hidalgo

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, señaló que prevalece coordinación con el gobierno de Hidalgo.

“En el caso de Hidalgo tenemos muy buena relación con el gobernador Omar Fayad, no tenemos ninguna diferencia, somos de movimientos distintos, pero ya no es el tiempo, o todavía no es tiempo de campañas de partidos, somos gobierno”, declaró el mandatario.