Detectan 8 de cada 10 desempleados con educación superior

De acuerdo con los Indicadores de Ocupación y Empleo de julio 2019 emitidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la tasa de desempleo en Hidalgo se mantuvo en 2.6 por ciento, con respecto al mismo mes del año anterior.

Con un indicador por debajo de la media nacional, que es de 3.6 por ciento, se destaca que las personas con mayores estudios son quienes menos empleo tienen, pues mientras que 13.4 por ciento de los desempleados no contaban con estudios, 86.5 por ciento tenían educación superior.



En un contexto en el que estudiar no garantiza la obtención de un empleo calificado, destaca que 35 por ciento de los que no tienen estudios están en la subocupación, pero esta tasa crece a 64 por ciento cuando las personas cuentan con documentos que acreditan sus conocimientos.

Si bien Hidalgo cuenta con una tasa baja de desempleo que logró mantener en 2.6 por ciento, entidades como Tabasco tienen mayor índice por desocupación con 6.3, seguida de Ciudad de México, ambas gobernadas por Morena, y Sonora con 5.1, con administración priista.