Detectan evidencias para que PAN desconozca a esposa de Raúl Camacho

Asael Hernández Cerón, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso de Hidalgo, sostuvo que existen elementos suficientes para desconocer, antes de septiembre, a la diputada Areli Maya Monzalvo, esposa del alcalde de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho Baños, por el respaldo que ha mostrado al grupo parlamentario de Morena.

Esto lo dijo luego que en repetidas ocasiones, la aún legisladora albiazul ha rubricado iniciativas presentadas por diputados de Morena; la más reciente fue la reforma electoral que presentaron en tribuna el 30 de julio.

“Lo que se ve no se juzga y la señora, un pin de Morena, sigue queriendo tener un pin en el PAN. Será una decisión de la dirigencia estatal de Acción Nacional y de la Comisión Permanente que seguramente se va a tocar antes de que inicie el periodo de sesiones (septiembre). Hay elementos suficientes, desde mi punto de vista, para que el PAN la desconozca”, dijo en entrevista con AM Hidalgo.

La cercanía de Areli Maya con los diputados de Morena se dio tras la aprobación, en diciembre del año pasado, de la Ley de Egresos 2019, la cual no fue avalada por diputados de PRI, PAN, PRD, PT y PES.

Ya hablé con ella y le pedí que definiera su situación, si iba a estar con Morena o con el PAN; no puede ir a respaldar iniciativas de ese grupo parlamentario”, indicó Asael Hernández.

Recientemente, Areli Maya fue citada a una reunión con representantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, así como con el secretario técnico de la coordinación nacional de diputados locales albiazules.

A la diputada le dejaron muy claro que se debe caminar de la mano con lo que acuerde el grupo parlamentario del PAN, si no habrá consecuencias”, añadió Hernández Cerón.

NO PUEDE SER EXPULSADA DEL PARTIDO

Respecto a su situación en el partido, Hernández Cerón aclaró que Arely Maya no puede ser expulsada ya que no está afiliada. Sin embargo, es un representante que emana del PAN y tiene responsabilidades y derechos.