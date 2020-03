Detectan sarampión en bebita de un año que no fue vacunada, en Ecatepec

Un nuevo caso de sarampión fue detectado en las últimas horas en el Estado de México, se trata de una pequeña de un año quien no había sido vacunada. La paciente fue detectada en Ecatepec, y para evitar un mayor número de contagios, la Secretaría de Salud implementó un cerco epidemiológico, por lo que se vacunó a los habitantes de 25 manzanas alrededor de la casa de la pequeña.

“Estamos preguntando si la gente que está alrededor tiene completo su esquema de vacunación.

Esto es el reflejo de que la niña no estaba vacunada, no sé si fue por el desabasto que hubo en el país o si los papás no la quisieron llevar a vacunar”, dijo Gabriel O’Shea, titular de la SSEdomex.

Lamentó que las corrientes antivacunas sigan ganando adeptos entre la población mexiquense, sin que se tome en cuenta que eso daña la salud de todos.

En lo que refiere a la Semana Nacional de Vacunación, reconoció que ya se liberaron 180 mil dosis de sarampión y a partir de esta semana recibirán 500 mil más.