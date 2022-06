Detenida transición gubernamental por impugnación: Fayad

Debido a la impugnación a la elección del 5 de junio interpuesta por la coalición Va por Hidalgo, aún no inicia el proceso de entrega recepción del gobierno estatal, por lo que el gobernador Omar Fayad consultará con los Tribunales local y federal e institutos electorales si puede iniciar cuanto antes la transición con el gobernador electo.

Tras asistir a la inauguración de la primera etapa de la Ciudad Laboral donde abrió el Centro de Conciliación Laboral de Hidalgo y el Tribunal Laboral del estado, el gobernador indicó que todavía no inicia la transición gubernamental, ya que mientras el proceso electoral de renovación a la gubernatura esté en etapa de impugnación, no está totalmente resuelto el asunto.

Comentó que por parte de quienes impugnaron se pronuncian porque no inicie la transición hasta que el juicio se resuelva en los Tribunales, y la otra parte dice que ya inicien el proceso entrega recepción con el gobernador electo Julio Menchaca Salazar.

A poco más de dos meses de que concluya su gestión, Fayad Meneses dio a conocer que consultará con el Tribunal Electoral de Hidalgo (TEEH) y la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como con el Instituto Nacional Electoral (INE) y su homólogo estatal (IEEH) a fin de conocer si la ley no le impide iniciar el proceso de transición que actualmente está detenido.

“Una vez resueltas las consultas seguramente en los próximos días trataré de hacer un pronunciamiento, quisiera empezar lo antes posible porque son tantas cosas, para que nos dé tiempo de explicar, mostrar, pero no quiero agraviar a ninguna de las partes. No me quiero meter en un tema que no me compete ni corresponde, por eso primero quiero hacer las consultas porque si la ley no me lo impide, por qué no empezar ya la transición”, expresó.