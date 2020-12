Determina TEEH que Noroña vulneró imparcialidad y equidad en pasadas elecciones

Por mayoría de votos, el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) determinó que el legislador federal petista Gerardo Fernández Noroña vulneró el principio de imparcialidad y equidad en la pasada contienda electoral.

Con el voto en contra del magistrado Leodegario Hernández y a favor de Manuel Alberto Cruz Martínez y Rosa Amparo Martínez Lechuga, se declaró existente la transgresión a la norma electoral Hidalgo, planteada en el proyecto de resolución del procedimiento especial sancionador 89/2020.

La ponencia de Cruz Martínez narró que el pasado 18 septiembre, el diputado acudió a un mitin de Tania Valdez Cuéllar, otrora candidata del Partido del Trabajo (PT) a edil en Tepeji del Río, por quien llamó a votar, así como a no hacerlo por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Según el magistrado, Fernández Noroña hizo señalamientos “calumniosos”, pero resolvió que es inexistente el señalamiento utilización de recursos públicos para acudir al acto proselitista.

Cruz Martínez dijo que Valdez Cuéllar no se benefició con la visita, pues no se puede medir su impacto, al no ser cuantificable ni medible.

Hernández Cortez dijo que el asunto debió analizarse con una ponderación respecto a las libertades de reunión, asociación y de expresión, que fomentan la participación política ciudadana y el debate público, pues ocurrieron durante una contienda electoral y su límite es la calumnia y el llamado al odio por razones de raza, religión o género.

Asimismo, precisó que los magistrados de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenaron analizar la conducta del petista en el contexto en el cual se desarrolló, que fue el de una campaña política.

El TEEH, al no tener facultades para sancionar al legislador federal, el magistrado ponente ordenó dar vista a la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados federal.