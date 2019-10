Detienen a director de kinder acusado de abusar sexualmente de menores

Familiares de alumnas del kínder Carmen Norma Monroy, en Santa María del Monte, denunciaron ante autoridades educativas estatales y la Fiscalía mexiquense al director Nazario N, por su presunta responsabilidad en la violación de una menor y tocamientos contra tres niñas de la institución.

Los padres de las alumnas de entre tres y cuatro años confirmaron que establecieron dos denuncias formales contra el director ante el Ministerio Público la tarde del miércoles, pero presumen que son más las estudiantes afectadas.

Exigen justicia. Ayer por la mañana, cerca de 200 personas acudieron a la escuela federalizada adscrita a los Servicio Educativos Integrados al Estado de México para impedir que abriera sus puertas y, exigir a las autoridades que “se haga justicia” y encarcelen al o los responsables porque algunas de las niñas dijeron que el conserje también es responsable de abuso.

El miércoles por la noche, policías de Zinacantepec detuvieron al director para remitirlo a la Fiscalía, en donde el médico legista practicó las pruebas correspondientes físicas y psicológicas a las menores.

Benita Coyote Corral narró que el miércoles, tras salir de la escuela llorando su hija de cuatro años le platicó que “el maestro Nazario me espantó en el baño, me dijo que me iba a cortar los pies y la cabeza, me bajó la ropa y me comenzó a tocar en las partes íntimas…”.