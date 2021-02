Detienen a hombre acusado de agredir a mujeres en Pachuca

La policía municipal de Pachuca detuvo a un hombre acusado de agredir a mujeres en la vía pública, principalmente en la calle Revolución.

El acusado fue capturado en Vicente Guerrero, colonia Centro, alrededor de las 15:41 horas de este jueves, señalado de alterar el orden público.

La denuncia hecha a través de redes sociales dio paso a un sin número de testimonios de mujeres que han sido agredidas por la misma persona.

Lo describieron como un hombre que hace malabares en la calle con unos palos rojos y que probablemente padece de sus facultades mentales, por lo que la policía no lo detiene.

Incluso, de los comentarios se desprende que el hombre ya ha sido detenido, pero después puesto en libertad.

“A mí me acaba de pasar, agredió a mi acompañante (mujer) cómo a las 10:00 am (11/02/21). Íbamos en carro por Constitución, en el semáforo de la escuela primaria Plan de Guadalupe. Le iba a dar unas monedas, pues estaba haciendo malabares. Pero la jaló del brazo de manera violenta, lo bueno que el cristal no estaba tan abajo. Vi una patrulla, me apoyaron bastante y se lo llevaron. Me dijeron que estaría 36 horas encerrado. Lo malo que no procedía a más ni con la denuncia”, señaló un usuario de redes sociales.

Otro usuario escribió: “Se hace un llamado a la compresión. La persona que reportan es un migrante latino de Sudamérica que padece de sus facultades. Mientras no cometa algo malo, por favor no le hagan la vida difícil, y menos por caprichos”.