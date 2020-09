Detienen aumento en costo de parquímetros, descartan cajones adicionales al contrato

El secretario general del Concejo Interino de Pachuca Leodegario Hernández Cortez, aseveró que el acuerdo con Comuni Park S.A. de C.V. no representa un aumento en el número de parquímetros, pues el contrato original que realizó la administración de Eleazar García Sánchez (2012-2016) contemplaba instalar 2 mil 500 artefactos.

En entrevista, el funcionario expresó que este sábado firmaron nuevas condiciones de operación con la empresa Comuni Park, concesionaria de los parquímetros.

Sin embargo, aseguró que no se impondrán estos artefactos en colonias donde no se ha socializado su colocación, es decir, no se ‘tapizará’ la ciudad como señaló la síndico hacendaria María de la Luz Becerra Olvera, ayer en la primera sesión extraordinaria.

AUMENTO DE CINCO POR CIENTO DE GANANCIA PARA ALCALDÍA

Recordó que los contratos firmados por las dos administraciones anteriores, de García Sánchez y Yolanda Tellería Beltrán, comprometieron la colocación de 2 mil 500 cajones de estacionamiento efectivos de pago.

Al respecto, dijo que el Concejo Municipal acordó con la empresa que cuando se alcanzara ese número de cajones, el municipio obtendrá una ganancia de 45 por ciento, cifra que representa cinco por ciento más de lo pactado en el convenio modificatorio anterior.

El secretario dijo que la empresa pretendía que el 30 de octubre se instalaran estos cajones; sin embargo, el Concejo puntualizó que antes era necesario socializarlos. En la colonia Periodistas los vecinos han manifestado su rechazo a la colocación de los aparatos.

DIFIEREN AUMENTO DE DOS PESOS: SERÁ HASTA ABRIL DE 2021

Otro de los puntos es que el Concejo difirió el incremento de dos pesos por hora en el cobro de estacionamiento que había sido pactado por la administración de Yolanda Tellería, por lo que se aplicará hasta el 1 de abril de 2021 y no el 1 de octubre de este año.

“Se acuerda por las partes prorrogar la entrada en vigor del aumento de la tarifa del primer convenio modificatorio, esto es, en lugar de entrar en vigor el 1 de octubre de 2020, será el 1 de abril de 2021, fecha a partir de la cual se incrementará la tarifa”, detalla la cláusula octava que firmaron la concejal presidenta Tania Meza Escorza y Jesús Martínez, representante legal de Comuni Park.

INCREMENTAR PORCENTAJE DE GANANCIA RESPECTO A COBRO DE MULTAS

Una más de las negociaciones que realizó el Concejo Municipal de Pachuca fue incrementar el porcentaje de ganancia respecto al cobro de multas. Anteriormente se pagaba a Comuni Park 60 por ciento de ese rubro, ahora esa cantidad será para el municipio.

Hernández Cortez ejemplificó que de 200 pesos de multas, 120 eran para la empresa y 80 para el municipio, por lo que ahora la cantidad mayor será para el ayuntamiento y la menor para la firma.

De acuerdo con el funcionario, plantear una revocación del contrato de parquímetros en este momento costaría 54 millones de pesos al municipio, pues el acuerdo primigenio señala que será por diez años y solo han transcurrido cinco.