Devolverá Nueva Alianza 31 mdp al IEEH para no sobrepasar tope de campaña

Debido a que no puede superarse el tope de gastos de campaña para el proceso de renovación de la gubernatura, Nueva Alianza Hidalgo (NAH) regresará a la autoridad electoral alrededor de 31 millones de pesos, equivalente a 60 por ciento del recurso que tiene asignado y su aportación económica a la candidatura será la misma que Morena, informó el dirigente estatal Sergio Hernández Hernández.

A más de quince días de que inicien las campañas electorales, periodo en que los partidos políticos ejercerán el recurso autorizado, el dirigente estatal de Nueva Alianza comentó que aunque es el organismo con mayor presupuesto de los que integran la candidatura común Juntos Hacemos Historia en Hidalgo, no podrá utilizar todo y tendrá que devolver 60 por ciento del total.

En entrevista, Hernández Hernández comentó que acordaron con Movimiento Regeneración Nacional (Morena) aportar las mismas cantidades, que son alrededor de 22 millones de pesos cada uno, mientras que el dinero restante de los 53 millones asignados los van a regresar al Instituto Estatal Electoral (IEEH).

“Nueva Alianza ejercerá hasta 22 millones y regresará al órgano electoral 31 millones y eso es importante que se sepa, no vamos a ejercer esos recursos, se van a reintegrar al órgano electoral. Solo aprovecharemos 40 por ciento y retornaremos 60 por ciento”, refirió.

47 MDP TOPE DE CAMPAÑA

Comentó que el regresar parte de su recurso no implica afectación al partido, “lo que pasa es que no se puede superar el tope gastos de campaña, si van dos o tres o cuatro partidos no se pueden superar los 47 millones de pesos que tiene como tope la candidatura para renovar la gubernatura”.

Por tanto, Morena y NAH aportarán 22 millones cada uno, mientras que Partido del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) pondrán alrededor de 1.5 millones, respectivamente, para que en conjunto sumen los 47 millones que tienen como tope.

El dirigente del partido turquesa en el estado mencionó que no es viable que el recurso no destinado a la campaña de la candidatura se pueda usar de manera genérica para el partido, ya que, reiteró, deben devolverlo porque no pueden rebasar el tope de gastos de campaña.

Sumado a que “son recursos fiscalizables, todos están debidamente comprobados y estamos siendo muy cuidadosos, todos los partidos políticos debemos observar esto. No hay manera que Morena o Nueva Alianza podamos gastar más de lo que tenemos pactado”.

El 10 de febrero de 2022 el Consejo General del IEEH aprobó el acuerdo que determina los topes de gastos de campaña que deberán observar los partidos políticos, coaliciones y, en su caso, candidaturas comunes para el proceso electoral local 2021-2022, que será de 47 millones 264 mil 541.50 pesos.

SÁBADO TOMA DE PROTESTA MENCHACA

Por otra parte, Sergio Hernández dio a conocer que el próximo sábado 19 de marzo el Consejo Estatal de Nueva Alianza tomará protesta a quien será el candidato común Julio Menchaca Salazar para el proceso de renovación de la gubernatura.

Detalló que el evento será en los salones Perla de Pachuca a mediodía, donde los militantes aliancistas tomarán protesta a quien será su candidato en su momento, por lo que esperan la asistencia de militantes de diferentes partes del estado.