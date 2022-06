Dialogan con Edomex y CDMX para evitar detención de autos de Hidalgo por falta de verificación

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnath) dialoga con los gobiernos de la capital del país (CDMX) y Estado de México (Edomex) para garantizar que los automovilistas de Hidalgo circulen libremente luego de la revocación de 49 verificentros por posibles irregularidades y la suspensión del programa de verificación en el segundo semestre del año.

Said Javier Estrella García, titular de la dependencia estatal, declaró durante entrevista en la estación de radio Bandolera que debido a que no hay certeza de que los nuevos concesionarios autorizados tengan lista su infraestructura a la brevedad, el gobierno del estado decidió suspender el programa.

Por lo que la próxima administración del gobierno de Hidalgo, que asumirá funciones en septiembre, decidirá si emite nuevas convocatorias.

Estrella García estimó que Hidalgo tendrá nuevos centros de verificación pero hasta enero de 2023, con infraestructura moderna que otorgue certeza informática.

“Estamos en charlas desde hace algunas semanas con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y en estos días en particular con los gobiernos de la Ciudad de México y Estado México para que adopten estas medidas que hemos tomado y los autos con placas de Hidalgo puedan circular libremente por aquellas entidades que tienen sus programas Hoy no Circula”.