Dice Coppola que siempre no, cancela presentación en Pachuca

El cineasta Francis Ford Coppola canceló su participación en la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH), debido a cierta información que se hizo llegar a la oficina del cineasta, misma que generó ‘incertidumbre’, y trajo como consecuencia que declinara su visita programada para el 23 de agosto.

Adolfo Pontigo Loyola, rector de la máxima casa de estudios, mencionó en conferencia de prensa que ayer por la tarde recibió la cancelación de la visita del cineasta, quien estaba contemplado en el conversatorio "La industria del cine y la creatividad".

“Ayer por la tarde me he enterado, por una carta del staff del maestro Francis Ford Coppola, su intención de declinar nuestra invitación. Que en un futuro, una vez se rediman todo este tipo de cosas mediáticas que han salido, con mucho gusto vendrá como lo teníamos planeado”.

CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO

Pontigo Loyola acusó que actualmente existe “gente ociosa, gente perversa, gente que invierte no solamente su tiempo sino también dinero para denostar a la universidad, a través de las redes”.

Detalló que circulan en redes sociales (Facebook y Twitter), videos y cartas con mensajes que buscan desprestigiar el trabajo de esa casa de estudios.

“Es lamentable, si yo supiera quién lo está haciendo, lo denunciaría públicamente, pero no se puede denunciar a quien no tiene rostro. No se puede denunciar a quien no tiene el valor de enfrentar y reconocer el trabajo que está haciendo una institución”.