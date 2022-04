Dice Francisco Xavier que no quería ser ya candidato, pero su equipo lo convenció

“Tenía decidido no volver a participar en elecciones, mi equipo me convenció”, dijo Francisco Xavier Berganza, candidato a la gubernatura de Hidalgo por Movimiento Ciudadano tras ser cuestionado sobre si continuará en cargos públicos en caso de perder la contienda del próximo 5 de junio.

Ante su tercer intento por ser gobernador de Hidalgo, Francisco Xavier, ahora con la bandera del partido naranja, señaló que no tenía ya deseos de participar en la contienda electoral. Sin embargo, su equipo de trabajo lo convenció debido al camino recorrido durante su etapa como diputado local.

“Ya no quería, pero cuando impusieron a Julio Menchaca como candidato de Morena habló mi equipo conmigo y pues diles a los compañeros que no, ya nos la rifamos, hicimos de todo y pues a jugárnosla, pero ya tenía decidido que no quería”, comentó en el marco de un recorrido por el fraccionamiento Chavarría, en Mineral de la Reforma.

De igual manera, al ser cuestionado sobre si en un escenario caótico para sus intereses en el cual pierda la contienda continuaría su carrera política, ya sea en el Congreso local o en cualquier otro puesto público, el expanista negó seguir por ese camino, pero puntualizó que continuará en Hidalgo, ya que sus raíces y su familia tienen gran arraigo en la entidad.

“No me voy a ir como muchos otros, díganme un solo exgobernador que se quedó en Hidalgo, nosotros no tenemos a dónde ir y ni queremos, mi familia tiene arraigo aquí, prefiero que me vean en la calle y digan que ahí va el que por lo menos lo intentó a que me mienten la madre y me digan ratero”, comentó.