Difieren Fayad y Osorio por embajada y consulado para exgobernadores priistas

Omar Fayad Meneses, gobernador de Hidalgo, y el senador Miguel Ángel Osorio Chong confrontaron posturas por la designación de los exgobernadores de Sonora y Campeche, Claudia Pavlovich y Carlos Miguel Aysa, como titulares del consulado y la embajada de Barcelona y República Dominicana, respectivamente.

Durante entrevista radiofónica, Fayad Meneses dijo que no hay motivo para expulsar a los dos exgobernadores, ya que no renuncian a su militancia y además fueron invitados a consulados para representar al país.

En tanto, el exsecretario de Gobernación escribió en Twitter que los priistas no deben aceptar cargos de gobiernos de una extracción distinta y menos después de un resultado adverso pues traicionan a la militancia.

Anteriormente, el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno advirtió que en caso de que los exgobernadores de Sonora y Campeche acepten la designación como titulares del consulado y embajada referidos serían expulsados del partido y anunció que estará atento a la decisión que tomen para actuar en consecuencia.

El gobierno federal anunció las designaciones para las representaciones de México en el exterior, por lo que ahora falta que el Senado las apruebe.

Cuestionado en el noticiero de Azucena Uresti sobre esta postura de la dirigencia nacional del PRI, el mandatario Omar Fayad respondió que no hay motivo para expulsar a los exgobernadores, ya que no renuncian a su militancia.

“Habrá que decirle a la dirigencia que es una invitación para representar a México, no veo el motivo por el cual haya que expulsarlos”, dijo, y agregó que el gobierno federal no invitó a los exgobernadores a afiliarse a otro partido.

“Me parece que es un caso que se debe revisar si hay alguna razón de peso que establecen los documentos del partido… Simplemente por recibir una invitación de un gobierno de otro partido, expulsarlos del PRI me parece que no es lo mejor en una época tan difícil para nuestro partido cuando debe reinventarse”.

Fayad Meneses respondió que nadie le ha ofrecido una embajada en Francia, ni tampoco la ha solicitado. “Todo eso ha sido un rejuego precisamente porque han invitado a otros; a mí no”.

Señaló que ya se hubiera ido del PRI; sin embargo, tal situación no ha pasado por su mente, ya que no es el primer desencuentro que hay al interior del partido, luego de la confrontación que sostuvo con Alejandro Moreno por ceder el proceso de designación del candidato al gobierno de Hidalgo al Partido Acción Nacional (PAN); diferencias que, dijo, ya fueron resueltas.

“Soy priista, me debo al PRI y no reniego de mi partido”.

“Si yo me quisiera ir del PRI nada me lo impide, entonces es un despropósito que digan eso porque me pude haber ido hace 18 años. Lo pueden preguntar a todos los partidos que me ofrecieron la candidatura, alguna vez me la ofreció el PRD, el PAN y siempre he permanecido leal e institucional”.