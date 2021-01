Diputada desata polémica por opinión sobre vacunación a médicos privados

La diputada del Partido Encuentro Social (PES), Nayeli Salvatori, causó controversia en redes sociales luego de que se diera a conocer un video publicado en su cuenta de TikTok en el que argumenta por qué los médicos de instituciones privadas no han sido vacunados contra Covid-19 a diferencia de los que se desempeñan en el sector público.

La legisladora poblana argumentó que un médico privado, dedicado a la asistencia de pacientes con coronavirus, tiene la posibilidad de cobrar más por paciente tratado en el hospital en el que él trabaja, sin embargo un médico público no, ya que éste, según dijo, mantiene el mismo sueldo sin importar a cuántas personas trate.

"El hospital puede llegar a cobrar hasta 300 mil pesos día, ahora, el médico que trabaja en un hospital privado cobra por atender por paciente... un médico que trabaja en un hospital público atiende miles de pacientes ganando exactamente el mismo sueldo", dijo.

Por lo anterior, refirió, un profesional de la salud en el ámbito privado tiene más posibilidades económicas de cubrir sus gastos médicos en caso de contagiarse de Covid-19.

"Si lo vemos en el tema económico, le alcanzaría más, si se llega a contagiar, pagar su tratamiento a un médico de un hospital privado que de un público", explicó.

"Estamos ante un gobierno justo. En otro gobierno ya estuvieran vendiendo las vacunas, revendiéndolas y haciendo un lucro asqueroso con ellas", sentenció.

En tanto y frente a las agresiones en sus redes sociales a causa del video, Salvatori siguió defendiendo su punto, al argumentar que si bien un médico privado también se puede contagiar, explicó que éste tiene la posibilidad de rechazar a los pacientes, pero que en una clínica pública "no tiene opción".

"Los hospitales privados deberían de estar gestionando las vacunas para su gente", finalizó.

Pero a diferencia de, como médico privado tú decides si atiendes al paciente infectado o no y cobras por cada uno, los de hospitales públicos no tienen opción.

Los hospitales privados deberían de estar gestionando las vacunas para su gente.

Tus insultos por cierto me dan igual. https://t.co/eCqhF91dPU

— Nay Salvatori (@Naysalvatori) January 15, 2021