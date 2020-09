Diputados afines a grupo universidad votan contra concejales en Tepeji y Mineral de la Reforma

Los dictámenes de Tepeji del Río y Mineral de la Reforma, que designaron a los Concejos de Administración Municipales, tuvieron los votos en contra de once diputados de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) afines al grupo universidad, 15 a favor y una abstención.

Previo a la designación de los concejales tepejanos, la diputada morenista Noemí Zitle Rivas reprochó en tribuna a su coordinadora Lisset Marcelino Tovar: “¿Dónde está la cuarta transformación, de no mentir, no robar y no traicionar?”

Zitle Rivas aseguró que no le aceptarán sus propuestas y dijo que quien encabeza la administración interina de esa demarcación es la síndica jurídica del gobierno saliente Erika Claudia Pérez Castilla, designación por la que reclamó: “¿Hay que ocultar algo, hay que taparle algo al presidente municipal saliente?”

Aseveró además que la dirigencia nacional de Morena y la coordinadora de su bancada, Marcelino Tovar, transgreden la autonomía del Poder Legislativo local, pues les impusieron la designación del Concejo tepejano.

La diputada afín al grupo universidad aseguró que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el gobierno les impusieron los dictámenes.

El Concejo Municipal tepejano quedó integrado por Claudia Pérez Castilla, presidenta; Aidé Olmos Juárez, vocal ejecutivo, y Maibel Lesly, Fortino Vázquez Monroy, Joana Jiménez Dimas, María Guadalupe Santillán Miranda y Yadira Amín Gutiérrez Trejo, vocales.

Minutos antes y en tribuna, la diputada Roxana Montealegre Salvador aseguró que solo en 12 municipios se cumplió un acuerdo pactado con la Secretaría de Gobernación (Segob), por lo que en 12 demarcaciones no hubo designación antes de la medianoche.

La exregidora dijo que a todos sus compañeros se les permitió proponer ciudadanos para integrar los Concejos, menos a ella, lo que calificó de inexplicable.

Montealegre Salvador reprochó que alguien rompió el acuerdo entre la presidenta de la Junta de Gobierno María Luisa Pérez Perusquía, la Secretaría de Gobierno de Hidalgo y la Segob.

En Mineral de la Reforma fueron designados, como presidente, Rubén Contreras Gómez, los vocales ejecutivos Armando Torres Vázquez y Martín Reyes Vera; además de los vocales María de la Luz Neri Estrada, Fernando Munive Orduña, Alfonso Almaraz Ruiz, Fernando Cortes Elizalde y Ángel Joel Álvarez Caballero.