Diputados antepusieron intereses políticos y electorales al rechazar aborto: El Mijis

Diputados de Morena que votaron en contra y en abstención la iniciativa de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) lo habrían hecho de ese modo por motivos personales y electorales, dijo Ricardo Baptista González a Pedro Carrizales ‘El Mijis’.

Así lo informó el legislador potosino, quien durante la lectura de la iniciativa que fue desechada por 15 votos en contra, diez a favor y cinco abstenciones, se acercó a dialogar con Ricardo Baptista, coordinador de la bancada de Morena.

El legislador de San Luis Potosí agregó que “están pensando más en las elecciones que en los derechos de las mujeres. Lamento que eso siga prevaleciendo en los estado donde se antepongan los fines políticos”.

Los diputados de Morena identificados con el grupo universidad que encabeza Gerardo Sosa Castelán, cuyo voto impidió la aprobación de la iniciativa ILE en Hidalgo, son:

En contra: Jorge Mayorga Olvera, Noemí Zitle Rivas, Doralicia Martínez Bautista, María Corina Martínez García, José Luis Muñoz Soto, José Antonio Hernández Vera, Humberto Augusto Veras Godoy y Rafael Garnica Alonso. En abstención: Ricardo Raúl Baptista González y Roxana Montealegre Salvador.



Estas personas no vienen a representar a la gente, sino a ver por sus intereses personales, traen línea, eso es lo que más me molesta, no tanto que si se aprobó o no. Esto va a seguir otra lucha, porque hay una jurisprudencia”, señaló.