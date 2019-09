Diputados aprueban en lo general la Ley del Sistema para la Carrera de los Maestros

La madrugada de este viernes, el pleno de la Cámara de Diputados avaló, en lo general, la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros con una votación de 251 legisladores a favor y 98 en contra, con lo que se le concede a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) la decisión sobre las plazas docentes y el pase automático a éstas para los normalistas.

Fue la única ley, de las tres que se han abordado, en la que el Partido Verde dividió su voto. En contra votaron los diputados Óscar Bautista, Lyndiana Elizabeth, Jorge Francisco Corona, Zulma Espinoza y Mariana Gómez; y en favor el coordinador, Arturo Escobar, y los diputados Carlos Alberto Puente Salas y Lilia Villafuerte Zavala.

En su posicionamiento en contra del dictamen, Escobar se dijo preocupado por “el papel que jugarán los grupos sindicales en la mesa tripartita” para la designación de plazas y pidió aclararlo, aun así, su voto fue en positivo para la ley.

Además, la votación se dio con un quórum de 349 diputados presentes, en tanto que 151 no estaban en el pleno al momento de votarla.

La norma decreta que la Secretaría de Educación Pública (SEP) instalará una mesa de diálogo entre las autoridades educativas locales y los sindicatos para asignar las plazas docentes. Pese a ello, la diputada Flora Tania Cruz (Morena), al presentar el dictamen, aseguró que “se terminó con la venta de plazas”.

En esta misma ley se eliminan los exámenes de diagnóstico para acceder a una plaza y mantenerse en ella, y se le dará preferencia a los egresados de las escuelas normales, de la Universidad Pedagógica Nacional y de los Centros de Actualización del Magisterio para tener una plaza de docente en el Servicio Público Educativo.

También se elimina la evaluación diagnóstica para obtener becas de maestría o doctorado en instituciones de educación superior, y ahora podrán solicitarlas con sólo tener tres años de servicio.

En el dictamen también se le da participación a las organizaciones sindicales para otorgar los reconocimientos a la función social de los maestros, previsto en el título sexto de la legislación del Sistema de Carrera, como becas y asesorías.

Los maestros también consiguieron que, al ingresar a un puesto dirección o supervisión en plantel educativo, se dará la plaza definitiva por un mínimo de cuatro años. Y que los cambios de plantel sean únicamente al término del ciclo escolar.

“En dichas disposiciones, se contemplarán los términos de la participación de las representaciones sindicales para garantizar los derechos y las prestaciones laborales en los términos de la normatividad aplicable”, detalla la ley.

En los artículos transitorios, se insta a la SEP y a las autoridades locales a firmar los convenios necesarios para, en un plazo máximo de 270 días, paguen las retenciones hechas a personal docente.

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que en la iniciativa de Reforma Educativa - avalada esta madrugada por la Cámara de Diputados- se dé el control de las plazas para docentes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

No (manejarán las plazas), es un sistema tripartito, donde participa no sólo la CNTE y el SNTE, porque tienen derecho participar, y también los gobiernos locales y el Gobierno federal”.

Durante su conferencia de prensa mañanera, en la base aérea militar número 8, el mandatario dijo que lo real que se les está escuchando, se les está tomado en cuenta sus planteamientos, “como a todos los maestros y eso no significa que haya corrupción”.

Confió en que la reforma sea avalada por el Senado y se corrija la “mal llamada Reforma Educativa de 2013 aplicada por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Espero que en el Senado se pruebe este conjunto de leyes secundarias para iniciar una etapa nueva, mejorar la educación, desde luego pero no con medidas coercitivas, no privatizando, no convirtiendo en la educación en un privilegios, la educación es un derecho del pueblo”.