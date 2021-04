Diputados de Morena desperdiciaron su oportunidad de ofrecer un mejor país: Héctor Meneses

El candidato a diputado federal por el distrito VII de Tepeapulco de la coalición Va por México, Héctor Meneses Arrieta, lamentó que los diputados federales que actualmente son mayoría en la Cámara de Diputados tuvieron la oportunidad de trabajar a favor de los mexicanos y principalmente de los hidalguenses, pero no lo hicieron por una cuestión de voluntad y capacidad.

El candidato aseveró que “el partido en el poder no representa a nadie, la realidad es contundente tienen en sus filas a traidores, oportunistas, acosadores, mercenarios, jugaron con la esperanza de la gente, tuvieron oportunidad de servir y no lo hicieron, fue cuestión de voluntad y capacidad, es gente que no representa a nadie, ni a su líder”.

Por el contrario, indicó abandonaron no solo al país y a su líder, sino que en los recorridos el reclamo permanente es que no regresan ni a recorrer sus distritos, dejando en el olvido incluso a sus representados.

Los diputados de morena, dijo, actúan contrario a la legalidad, “violentan la Constitución política y atacan a las instituciones”.

Por mencionar algunos ejemplos de violación a la Constitución, recordó el candidato, está la reciente reforma a la Ley de Telecomunicaciones en la que se obliga a los usuarios de telefonía móvil a entregar sus datos biométricos, atentando con lo que se establece la Carta Marga en relación a la protección de datos personales.

En este sentido, destacó que la alianza Va por México y sus candidatos busca “que haya libertades para prosperar y trabajar, así como instituciones que den legalidad a nuestro pueblo, su suma, equilibrar la situación en el Congreso de la Unión”.