Diputados podrán ir por reelección sin pedir licencia

Con la dispensa de todos los trámites, la mayoría de Morena y sus aliados aprobaron en la Cámara de Diputados una reforma exprés que les permitirá buscar la reelección en 2021 sin solicitar licencia; además, podrán “saltar” de legisladores de mayoría a plurinominales o postularse por distinto distrito o circunscripción.

Así, luego de año y medio de posponer el tema, en medio de la contingencia sanitaria por el coronavirus y en menos de una hora, ayer quedó regulada la reelección prevista en la Constitución desde 2014, que permite a los senadores ser electos hasta por dos periodos consecutivos, es decir, dos legislaturas de seis años, y los diputados al Congreso de la Unión hasta por cuatro periodos consecutivos, lo que sumará también 12 años.

A las 13:46 horas el pleno avaló incorporarlas al orden del día y a las 14:37 las aprobó, tanto en lo general como en lo particular, con 254 votos a favor, 20 en contra y tres abstenciones, en ausencia de los diputados de PAN, PRD y PRI, que no se presentaron, en protesta porque la Cámara no suspendió sesiones pese al coronavirus.

Con la reforma electoral turnada al Senado para su pronta aprobación y entrada en vigor, todos los candados para la reelección de diputados y senadores se abrirán: podrán buscarla sin separarse del cargo; mantendrán dieta, oficinas legislativas y personal a su cargo; si son plurinominales, podrán buscar reelección por el principio de mayoría, y viceversa.

Para reelegirse, toda suerte de combinaciones serán posibles. Así, los legisladores de un partido podrán buscar la reelección como “independientes”.

Lo anterior podría darse si renuncian al partido que los postuló o pierden su militancia antes de que se cumpla la mitad de su periodo (un año y medio, en el caso de diputados) o incluso si llegaron postulados por un partido que perdió el registro.

Si son de mayoría podrán buscar la reelección por la vía plurinominal y viceversa; los diputados que fueron electos en un distrito o una circunscripción podrán competir ahora por otro distinto, “siempre que demuestren su residencia”.

Los que fueron electos como candidatos “externos” o “ciudadanos” y no militen en el partido por el cual ocuparon la curul, podrán postularse a relección como candidatos “independientes” o por otro partido.

Respecto a los senadores, si fueron electos por una entidad, podrán buscar de nuevo el cargo por la vía plurinominal.

Todo legislador que busque reelegirse podrá realizar campaña y precampaña, siempre que asista a sus sesiones, pero de no ir su sanción será un día de dieta menos, y en el periodo intermedio (intercampañas) podrán rendir “informes de gestión” con despliegue de propaganda en la demarcación territorial (estado, distrito, circunscripción) por la que ocupan el cargo.

La enmienda transitó en menos de 24 horas en total, sin turno a comisiones ni dictaminación, y fue avalada de forma más urgente que las medidas para evitar contagios por coronavirus.