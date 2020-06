Directores del SAT eran “llaveritos” de los grandes empresarios: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que, en sexenios pasados, los directores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) eran “llaveritos” de los directivos de grandes empresas, con quienes se iban de fiestas y a jugar golf, algo que, aseguró, está prohibido bajo su gobierno.

“Los directores del SAT eran como llaveritos de las grandes corporaciones empresariales. Se iban hasta los directivos de las grandes empresas y los de Hacienda, del SAT, a jugar golf, y no es que el golf no sea un buen deporte, pero aquí ya no se permite eso, viajar juntos funcionarios con empresarios, reuniones particulares, fiestas donde conviven grandes empresarios traficantes de influencia con autoridades, eso ya no”.