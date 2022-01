Dirigente nacional del PRI no contestó llamadas: Fayad

Omar Fayad Meneses, gobernador de Hidalgo, declaró que, antes de emitir su pronunciamiento en contra de la dirigencia nacional del PRI por ceder la candidatura priista al PAN, buscó a Alejandro Moreno, quien no le contestó las llamadas.

Durante entrevista en Radio Fórmula, el mandatario emanado del PRI apuntó que desde hace días buscó al dirigente nacional tricolor; sin embargo, sin éxito alguno.

“Te puedo comprobar las veces que le he marcado y los mensajes que le he mandado y no tengo respuesta. Si no le contesta a uno de sus cuatro gobernadores priistas que se espera la militancia, que no se dan cuenta de la traición”, dijo.