Discriminación y poca conciencia humana desataron inundaciones en Tula: ambientalista

Detrás de las inundaciones en Tula hay discriminación, falta de respeto y poca conciencia humana, de acuerdo Marco Moreno, presidente de la Sociedad Ecologista Hidalguense, quien reafirma que el tema político fue causante del desastre donde perdieron la vida 14 personas y más de 2 mil tulenses quedaron damnificados.

En entrevista con AM Hidalgo, Marco Antonio Moreno Gaytán, presidente del consejo directivo de la Sociedad Ecologista Hidalguense, consideró que la inundación del 7 de septiembre en Tula fue consecuencia de una decisión con fines políticos, tal y como se describió en una columna de Dean Chahim en el Washington Post.

Lee: Tragedia en Tula fue decisión política: especialista

Moreno Gaytán, quien fue uno de los opositores al entubamiento del río Tula por considerarlo como un atentado contra la biodiversidad de la zona, también considera que la inundación se pudo prevenir, pero las decisiones de políticos importantes en el Valle de México causaron la tragedia.

De acuerdo con el presidente de la Sociedad Ecologista Hidalguense, no se tuvo ninguna consideración humana por los habitantes de Tula y los diferentes municipios afectados, por lo que considera el trasfondo de la inundación como un acto de discriminación y violación a los derechos humanos.

Además: Emiten otra declaratoria de desastre natural para 9 municipios; Hidalgo suma tres

“La Conagua conocía perfectamente las capacidades del río Tula, no hicieron un manejo adecuado en las compuertas del drenaje, no las abrieron de manera gradual, fue total apertura por lo que no les importó que se rebasaran los límites del río, eso también lo hicieron para desacreditar la opinión de los que nos opusimos al entubamiento del mismo”, comentó Moreno Gaytán.