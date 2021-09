“Discriminatorio no considerar la acción afirmativa de diversidad sexual”: Tenorio

No es posible que a Morena, teniendo más votos, le hayan quitado más espacios, indicó Luis Ángel Tenorio Cruz, uno de los afectados por la revocación de diputaciones plurinominales hecha por magistrados federales. Además, consideró como discriminación que por ser hombre y no entrar por tema de paridad, no hayan considerado la acción afirmativa referente a la diversidad sexual.



Lo anterior, luego de la reasignación de diputaciones plurinominales hecha por la Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el 2 de septiembre, la cual obliga a la reconfiguración de los listados partidistas con base en la paridad de género.

“Considero que la interpretación que hicieron los magistrados referente a la sub y sobrerrepresentación fueron ciertos criterios planteados, usando argumentos como el tema de tiempo, constitucionalidad y demás. Esos son criterios que en lo general debe definir la Sala Regional para efectos de diputados federales, pero no aplica para el término local”, refirió en entrevista.

Reiteró que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Hidalgo defenderá el acuerdo que tanto el Instituto Estatal Electoral (IEEH) como el Tribunal Electoral local (TEEH) ratificaron previamente.

“No es posible que sólo a Morena le hayan quitado espacios, tuvimos cien mil votos más que el segundo lugar, Morena tenía mayoría en diputaciones de mayoría relativa y la proporcionalidad que equivaldría. Sabemos que más que un tema jurídico es un tema político y nosotros vamos a hacer lo propio en los tribunales”, expresó.

CLASES DE DIVERSIDAD SEXUAL A MAGISTRADOS

Tenorio Cruz señaló que existe incongruencia en la resolución del TEPJF y un acto de discriminación hacia su persona por el hecho de ser hombre y decir que no entra por temas de paridad, pero que nunca mencionaron el tema de la acción afirmativa sobre diversidad sexual.

Recordó que previamente el TEEH ratificó la acción afirmativa de diversidad sexual para el proceso de elección de diputaciones, “vamos a seguir luchando por defender la posición, porque realmente sea una elección de la inclusión y habrá que darle a los magistrados clases sobre derechos humanos y diversidad sexual”.

Comentó que es necesaria esa representatividad en el Congreso local, ya que existe una política conservadora, por lo que es necesaria la visibilidad de ese sector para que en serio sea una elección de la inclusión.



“Estamos todavía en tiempo para poder hacer lo propio, ya la Sala Superior determinará cuál es el ajuste o el procedimiento que debe de seguir conforme a derecho”, finalizó Luis Ángel Tenorio Cruz.

