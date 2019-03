Discusión sobre el aborto desata polémica en Congreso de Hidalgo

La discusión sobre la legalización o penalización del aborto dividió opiniones entre diputados de Hidalgo, quienes vieron retroceso en la acción avalada en el Congreso de Nuevo León.

Legisladores Morena, PRD y PES defendieron el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y respaldaron la legalización de la interrupción del embarazo; mientras, diputados del PAN advirtieron que defenderán el derecho a la vida.

Durante la sesión de este martes, la diputada de Morena Susana Ángeles Quezada presentó un acuerdo económico denominado: “El subestimado derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo”.

En pro del acuerdo estuvieron las diputadas Jajaira Aceves Calva, del PES; Areli Rubí Miranda, del PRD; y Tatiana Ángeles Moreno, de Morena. Mientras, el coordinador de la bancada del PAN, Asael Hernández Cerón, dijo estar dispuesto a debatir en el tema.

RECHAZA PAN DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO

El legislador panista dijo que este tema es de mucho interés y toca las fibras más sensibles de las mujeres. Sin embargo, adelantó que respaldará la postura de su partido a nivel nacional de estar a favor de la vida.

“Si bien es cierto, como masculino no podríamos entender el dolor de una mujer, pero a mí me engendraron en el vientre de una mujer y no me hubiera gustado que me arrebataran del vientre de mi madre”, declaró.

Por ello, dijo que esperarán los debates al respecto en el estado y a nivel nacional. “Más allá de protagonismo de llevar agua a su molino es importante escuchar a la sociedad”, dijo.

LOS HOMBRES NO DEBEN DECIDIR SOBRE NUESTRO CUERPO: PRD

En respuesta al diputado del PAN, la legisladora del PRD Areli Miranda Ayala, aseveró que la despenalización del aborto debe aprobarse, pues es un derecho de las mujeres.

“El viernes tocaremos puntos importantes desde una perspectiva legal sobre este tema y los hombres no deben decidir sobre nuestro cuerpo”, respondió la legisladora perredista,

Tatiana Ángeles Moreno, de Morena, dijo que los diputados de su fracción respaldarán la legalización de la interrupción del embarazo y “no permitiremos un retroceso en el estado de Hidalgo”, añadió.