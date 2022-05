Disminuyen ataques en segundo debate entre aspirantes a la gubernatura de Hidalgo

Pese a ser un debate “de propuestas”, Carolina Viggiano y Francisco Xavier Berganza aprovecharon para señalar a Julio Menchaca de pagar encuestas, mientras que el candidato morenista llamó a no caer en provocaciones ni en la violencia verbal; además, José Luis Lima comparó a sus contendientes con agua contaminada.

Durante el segundo debate organizado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), realizado en Huejutla, la candidata y los candidatos respondieron las preguntas de la ciudadanía y aprovecharon para emitir sus propuestas en los temas de obra pública, derechos de comunidades y pueblos indígenas, así como educación.

A diferencia del primer debate donde prevalecieron los ataques y señalamientos, en este segundo ejercicio sobresalieron las propuestas; sin embargo, en su oportunidad el candidato de Movimiento Ciudadano se dirigió a sus compañeros al decir que vienen del mismo grupo, “los tres han mamado de la misma ubre”.

“Todas las encuestas son de quien las paga, se van a llevar una sorpresa el 5 (de junio), ya lo verán, ya lo he vivido tres veces, me ponían 23 puntos y tuvieron que robarme la gubernatura pasada y fue Omar Fayad, 200 mil votos desaparecidos por arte de magia. Hoy no lo vamos a permitir”, expresó.

La candidata de Va por Hidalgo Carolina Viggiano mencionó que ha sufrido campañas de desprestigio y difamación porque saben que les ganará a sus contendientes, y dijo que ante la falta de talento y una clara misoginia recurren a la mentira y la calumnia.

“El apoyo de la gente no se compra, las encuestas sí, en Hidalgo va a haber alternancia, ahora va a gobernar una mujer, después de un siglo va a gobernar una mujer y ese sí es un cambio estructural”, indicó al referirse a las encuestas publicadas.

Además, comentó que a menos de un mes de las elecciones ya está claro quién tiene propuestas para hacer un Hidalgo mejor y quién está esperando que alguien haga su trabajo y venga a rescatarlo, “yo no quiero un Hidalgo de rodillas, no hay que confundir comisión con sumisión”.

José Luis lima Morales del PVEM indicó que de aquí al día de la elección del 5 de junio será de reflexión, de análisis y de saber quién de los cuatro candidatos tendrá la oportunidad de conducir el estado de Hidalgo, y aprovechó para sacar dos recipientes con agua, uno con agua contaminada la cual, dijo, representa a los partidos políticos opositores, y el otro con agua de lima que a decir del candidato es clara y transparente como él.

En tanto que Julio Menchaca Salazar expresó que pronto llegará un cambio importante al estado al referirse a su candidatura común de Juntos Hacemos Historia, ya que tienen un líder nacional que irá de la mano con el desarrollo de Hidalgo.

Aprovechó para invitar a sus simpatizantes a no caer en la provocación, ni en la violencia verbal, “jamás en mi vida he necesitado denigrar a nadie para sobresalir yo, es el respeto que se les tiene a las personas, incluso a los adversarios, lo he demostrado en el transcurso de mi vida y lo voy a ser como gobernador, escuchando, mirándolos de frente, atendiéndolos”.

OBRA PÚBLICA

En las propuestas sobre infraestructura donde Carolina Viggiano señaló que las carreteras en el estado están abandonadas por el gobierno federal, indicó que en su gobierno construirán más de 6 mil obras de alto impacto, siendo el Tren Tolteca el proyecto insignia.

“Nos hacen falta muchos sistemas de agua potable, de hecho en Zacualtipán nos ofrecieron hacerlo en cuanto se vendiera el avión que no se ha vendido”, refirió, y se comprometió a que en la Huasteca harán la presa de Tultitlán, de San Felipe Orizatlán y el desarrollo de un plan estatal para la mejor gestión de agua, además de la construcción del tramo carretero Salvador-Tultitlán, y en La Huasteca San Felipe-Las Piedras.

Julio Menchaca Salazar indicó que hay 4 mil 900 kilómetros de caminos sin pavimentar producto de la desatención, corrupción y abandono de muchas comunidades, y recordó que la carretera Huejutla-Pachuca fue una promesa del gobierno de Enrique Peña Nieto firmada ante notario junto con la refinería de Tula.

Para la pavimentación de vialidades de las comunidades indicó que van a convocar a la participación de los habitantes utilizando materiales de la región y abaratando los costos.

José Luis Lima Morales del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) hizo el compromiso de abatir la corrupción para que verdaderamente se dé un mantenimiento adecuado a las carreteras de Hidalgo.

Mientras que Francisco Xavier Berganza indicó que no solo en las carreteras sino en toda la infraestructura estatal, es necesaria la realización de las auditorías espejo para vigilar la aplicación de recursos.

PUEBLOS INDÍGENAS

En el tema de derechos de comunidades y pueblos indígenas, el candidato José Luis Lima propuso la creación de la Secretaría de los Pueblos Indígenas, así como elaborar una política adecuada para reconocer el derecho de comunidades originarias.

Julio Menchaca hizo el compromiso que el espacio que se ha utilizado como casa de descanso del gobernador en Huejutla, conocida como casa blanca, servirá como sitio para conectar a los pueblos originarios y será un museo donde se atienda la enseñanza del náhuatl y el desarrollo de artesanías.

Francisco Berganza refirió que mientras no se haga un estudio por microcuadrante no podrán tener el diagnóstico del estado, por lo que hizo el compromiso de crear un plan estatal de desarrollo por microrregiones, además de usar la conocida casa blanca como centro de rehabilitación a personas con discapacidad.

Carolina Viggiano, candidata de Va por Hidalgo, se comprometió a defender la cultura de las comunidades indígenas, además de que en las tabletas y celulares que otorgará en su gobierno incorporarán contenidos en la lengua de los pueblos originarios.

EDUCACIÓN

Respecto al tema de educación, los cuatro aspirantes respondieron al cuestionamiento sobre cuál será su relación con el magisterio en caso de ganar las elecciones, donde comentaron que seguirá siendo la misma que hasta ahora ya que todos coincidieron en tener buen trato y reconocimiento hacia los docentes.

Menchaca Salazar indicó que su relación con el magisterio “es extraordinaria” y se comprometió a que de llegar a la gubernatura habrá un vínculo de comunicación con ellos y no tendrán más salidas a la calle para exigir sus derechos.

Berganza Escorza, candidato de Movimiento Ciudadano, coincidió en que su relación con los docentes es “excelente” y enfatizó la urgencia de justicia laboral para el sector y que tengan las prestaciones adecuadas, además se pronunció por crear un fideicomiso para garantizar su pago a los jubilados y darle mil pesos de beca a los estudiantes de educación superior.

Viggiano Austria indicó que su relación con el magisterio “es y será la mejor”, además que mantendrá el respeto y reconocimiento con el sector; se comprometió a quitar las cuotas de inscripción en el nivel medio superior y superior; regresar escuelas de tiempo completo y que la titularidad de la Secretaría de Educación la ocupará un docente normalista.

Finalmente, José Luis Lima Morales, candidato del PVEM, mencionó que él conoce mejor al sector docente porque proviene del magisterio y al magisterio le debe todo, y se comprometió a que la educación básica tendrá una atención especializada en todo el estado, principalmente en las regiones con alto grado de marginación donde habita población indígena.