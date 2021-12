Disminuyen en Actopan robo a casas, transeúntes y negocios, pero aumenta el de autos

El director de Seguridad Pública municipal de Actopan compareció ante los integrantes de cabildo durante la novena sesión ordinaria en materia celebrada la tarde de ayer.

Roberto García Vite, director del área, aseguró que la incidencia delictiva disminuyó en comparación con 2020, resultados que se ven reflejados en ilícitos como robos a casa habitación, transeúntes y negocios.

Sin embargo, en el caso de robos de vehículos, señaló que durante estos últimos tres meses se ha presentado un alza significativa.

García Vite destacó que en robo a negocios contabilizaron 47 durante todo el año, mientras que en 2020 fueron 59. En hurto a transeúntes, este año reportaron 12 casos, cuando el anterior fueron 20.

De igual forma mencionó que en 2021 contabilizaron 44 robos a casa habitación, lo cual representa un descenso en comparación con los 64 del año pasado.

En cuanto al robo de vehículos, el director comentó que la cifra disminuyó durante los primeros meses de 2021, pero aumentó drásticamente en el último trimestre del año, lo cual, dijo, puede ser causado por la contingencia sanitaria que derivó en pérdida de empleos. En total este año fueron cometidos 87 hurtos de ese tipo, cuando en 2020 sumaron 72.

Roberto García Vite destacó que una de las estrategias para la disminución de delitos es la implementación de operativos. Ejemplificó el caso del tianguis de La Estancia, donde se instalan comerciantes de autos cada miércoles.

"Antes se tenía un registro de que cada miércoles se robaban de tres a cuatro autos y desde que llegué y comenzamos el trabajo esto decreció, no digo que no haya robos, pero sí que ahora a lo mucho son dos al mes y no cada ocho días como antes", aseveró.