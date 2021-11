Divide opiniones regreso a clases presenciales; estudiantes sí quieren volver

Con opiniones tanto a favor como en contra, así como ciertas reservas para retomar actividades presenciales en las escuelas de la ciudad de Tulancingo, padres de familia y estudiantes se preparan para el regreso a las aulas a partir de este lunes 22 de noviembre.

María Teresa, madre de tres niños que acuden a la primaria Miguel Hidalgo, ubicada en el centro de la ciudad, dijo que tener ciertas reservas de que sus hijos regresen al plantel escolar, al conocer del ligero repunte de contagios por COVID-19.

En contraparte, una madre de familia de una estudiante de la escuela secundaria técnica Japón, ubicada en la colonia La Cañada, ubicada al norte de la ciudad, dijo que sí enviará a su hija a clases presenciales, pero con todas las medidas precautorias para evitar contagio por virus SARS-CoV-2.

“Creo que ya es necesario que nuestros hijos vayan retomando las clases presenciales, han sido varios meses de encierro, a lo mejor no total, pero sí muy duro porque están dejando de convivir y no creo sano que se siga con esta situación”.

En el caso de los propios estudiantes, consultados varios de ellos, todos coincidieron en regresar a sus escuelas.

Mariana, de nueve años de edad que cursa el tercer grado de primeria en una escuela primaria ubicada en la colonia Napateco, dijo extrañar tanto a sus compañeros como a sus maestros, así como las actividades en el salón de clases.

“Mi maestra y mis papás me ayudan mucho con las clases a distancia, pero la verdad creo que puedo aprovechar más lo que me enseñen si regreso a la escuela”.

Mientras que Arturo, estudiante en la escuela secundaria Benito Juárez, dijo que en su caso prácticamente le tuvo que rogar a sus padres para que le permitieran regresar al salón de clases.

“Además que los maestros van a cuidar las medidas sanitarias, yo mismo me comprometo a seguirlas, y hasta voy a llevar mi propio gel (antibacterial) y no me pienso quitar el cubrebocas para nada”.