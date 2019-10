Doctores en México no están preparados para recetar marihuana, advierten especialistas

El Senado de la República está por aprobar la regulación de la cannabis para uso médico, científico, lúdico e industrial; sin embargo, especialistas consultados coinciden en que en México, los médicos no están preparados para prescribir este tipo de medicamentos puesto que no existen certificaciones médicas en la materia y persisten estigmas relacionados con las adicciones.

“En el gremio médico no existe una cultura sobre los fármacos con contenido de marihuana, observamos una falta de educación, en las aulas no se toca el tema, no hay guías que establezcan protocolos sobre cómo usar los medicamentos, cómo dosificarlos, es una preocupación grave porque aunque se regule, quién los va a prescribir; no existen certificaciones ni a nivel oficial dentro de la Secretaría de Salud ni a nivel privado”, lamentó Lorena Beltrán, fundadora de Cannabisalud.

Jasiel Guerra, director de Fundación Ananda, coincidió en que el uso de tratamientos basados en cannabis se debe impartir desde las facultades de medicina.

María Fernanda Arboleda Castro, especialista en medicina del dolor por la Universidad McGill, de Canadá, celebró la regulación del uso medicinal de la planta, “porque de esta manera los médicos se interesarán, sabrán que hay una manera legal de recetar estos fármacos, la regulación es un aliciente para la profesionalización en la materia”, afirmó.