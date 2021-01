Doña Vero tiene casi 80 años y sale a vender bolillos para sobrevivir a la crisis del Covid

"Voy a cumplir 80 años y tengo 30 años vendiendo el bolillito, camino cinco horas diarias y no he dejado de trabajar, pero sí tengo mis cuidados por el Covid", platica Verónica Mañón Salgado.

Ella pertenece a la población de riesgo, pero también es una de las adultas mayores que, por necesidad, han tenido que salir a las calles del Centro de Toluca durante esta pandemia, en busca de un ingreso para sobrevivir.

"Mis hijos me apoyan poquito, pero no puedo dejar de trabajar, pues hay muchos gastos y si dejo de trabajar un día, se me acumula todo lo que tengo que pagar", dice Verónica.

En el Estado de México viven más de 1.5 millones de adultos mayores en espera de ser vacunados contra el virus.

A nivel nacional, se estima que el porcentaje de población de 60 años o más económicamente activa es de 34.1 por ciento, y de ese total, casi la mitad trabaja por cuenta propia, 21.3 por ciento se dedica a actividades elementales y de apoyo, 20.8 por ciento son trabajadores agropecuarios y 15.2 por ciento son comerciantes, empleados y agentes en ventas, según Inegi.

En el Estado de México han fallecido más de 12 mil adultos mayores a causa de Covid, lo que representa más de la mitad de los decesos registrados en la entidad.

"Yo tengo mis precauciones, me tomo diario mi jugo de naranja, en la noche mi té y diario me baño. Procuro desinfectar seguido mi casa y mi ropa", platica Verónica.

Acompañada por su nieta, recorre el centro de la ciudad para vender los 200 bolillos que ella misma elabora, cuya venta ha caído un 50 por ciento debido a la crisis sanitaria.