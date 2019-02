Dustin Johnson gana por segunda vez el WGC México

Dustin Johnson se coronó por segunda ocasión en el WGC México Championship con plena comodidad.



El estadounidense terminó el certamen con 21 golpes bajo par, una ventaja de cinco sobre el segundo lugar, Rory McIlroy, y se embolsó el millón 745 mi dólares.



Después de cuatro rondas casi perfectas, DJ hizo lo que quiso en el Club Chapultepec, en cual embocó un eagle, 22 birdies, un doble bogey y un bogey. El exnúmero uno del mundo arañó la perfección.



Para la caminata sobre el fairway del hoyo 18, ya no había nada que hacer para McIlroy (-16), quien jugó los últimos hoyos con la mentalidad de no perder el segundo lugar del certamen. El norilandés batalló, pero dos bogeys, en la banderas 4 y 6, lo alejaron bastante del campeón.

