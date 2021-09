El Juego del Calamar: esto pasa si marcas al número de la tarjeta

El Juego del Calamar es una serie surcoreana de Netflix, que recientemente se ha convertido en una de las producciones más famosas de la plataforma.

La serie ha causado tanta emoción entre los fans, que cientos de personas han analizado la trama e imágenes para descubrir detalles "ocultos". Por ejemplo, se han preguntado ¿qué pasaría si llamaran al número telefónico que aparece? ¿Qué responderían?

Aunque originalmente se pensaba que el número sería solo parte de la producción, lo cierto es que sí existe y pertenece a una persona real que ha denunciado un acoso extremo por culpa de la serie.

Así que si marcas puedes confirmar que el número es real y pertenece a una persona que no tiene nada que ver con la producción de la serie.

De acuerdo con el portal Money Today, en Corea del Sur, el ciudadano ha recibido más de 4 mil llamadas a su teléfono después del estreno de la serie.

“Después de que se hizo popular El juego del calamar, el celular suena y me llegan mensajes de texto sin parar, las 24 horas del día, al punto que ya se me complica la vida diaria. Este es un número que he usado por 10 años, así que estoy sorprendido”, expresó el hombre al portal citado.