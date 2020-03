"El Señor de las salsas": de ser chef a vender en los tianguis

Ciudad de México.- Combina los chiles de todas las regiones del país con frutas, verduras, semillas y hasta con flores para preparar todo tipo de salsas. Desde hace varios meses lo conocen en mercados públicos y tianguis de la Zona Metropolitana del Valle de México como El señor de las salsas, porque elabora más de 900.

Hasta hace dos años y dos meses, Edgar Macdonel Mora, de 45 años, quien tiene una Licenciatura en Gastronomía por la Universidad de Guadalajara y cinco maestrías, era el jefe ejecutivo de chefs de un hotel de cinco estrellas en Nuevo Vallarta, Nayarit, pero lo despidieron.

De regreso a la capital del país, sin empleo y sin dinero porque no le dieron la liquidación que por ley le correspondía, buscó una alternativa que le permitiera obtener ingresos.

He estado sufriendo ahorita con las salsas, queriendo salir adelante. He estado en los tianguis, he ido por ejemplo a los mercados, al de la Romero Rubio, al de la 20 de Abril, al de la Metropolitana de Ciudad Nezahualcóyotl, al mercado de la Carmen Serdán en el sur de la ciudad, al de San Pedro Mártir, al de la Sur 8 en la Agrícola Oriental, al de Santa Julia también”, contó.