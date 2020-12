El aguinaldo será insuficiente para reactivar economía: empresario

El aguinaldo servirá de poco en la reactivación económica, comentó Ricardo Rivera Barquín, ex presidente de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) en Hidalgo, ya que ahora las familias son más cautelosas en cómo gastan.

Consideró que 2021 será difícil, por lo que mucho del aguinaldo que será recibido por los trabajadores servirá para afrontarlo y no para las festividades como usualmente es.

El sector empresarial está listo para pagar a sus colaboradores en tiempo y forma este derecho, pero quienes tengan algún problema para cumplir, deben llegar a un acuerdo entre trabajador y empleador con la finalidad de garantizar que sea cubierto en su totalidad, dijo.

Ese dinero es algo que ya se ganó. Puede ser que entreguen una parte ahorita y después el resto, pero es importante el acuerdo antes de que se acerquen a otra instancia y en caso de que el patrón no quiera pagarlo, pueden acudir ante la Secretaría del Trabajo”, declaró.

Ante los robos que suceden afuera de las instituciones bancarias, recurrentes en estas fechas de fin de año, Rivera Barquín precisó que una medida para evitarlos es que los jefes depositen en días diferentes al 15 o el dinero se retire después del pago.

Así evitaría que “aquellos que se dedican a sorprender y se aprovechan de quienes recibieron su aguinaldo, no cometan estos actos”, precisó.

SIN AGUINALDO POR INFORMALIDAD

Hasta septiembre de este año se registraron un millón 198 mil personas con algún trabajo en Hidalgo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2020, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Según el estudio, 829 mil personas no cuentan con ningún tipo de prestación; del resto, 22 mil tienen acceso a instituciones de salud, 92 mil no tienen seguridad social, pero sí otro tipo de prestación y 2 mil 600 no especifican sus condiciones contractuales.

Solo 251 mil personas tienen asegurado su aguinaldo, ya que es un derecho estipulado en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo.

El resto depende de ingresos propios por dedicarse al comercio, agricultura o que no tienen un contrato firmado que les otorgue el derecho de manera legal.

Agrega que 90.7 por ciento de los ocho mil trabajadores en protección y vigilancia cuentan con sus prestaciones, sigue 88.9 de 34 mil 700 profesores y sector de la educación y 83.9 de los 71 mil oficinistas en el estado.

Debajo están los funcionarios públicos, los profesionistas y técnicos, también los que no especifican a qué se dedican, así como operadores de transporte público y de servicios personales.

Por otra parte, solo 25 por ciento de los trabajadores industriales, artesanos y ayudantes cuentan con contratos que les ofrecen prestaciones, así como 20 por ciento de comerciantes.