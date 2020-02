"El amor no duele, si duele no es amor”, advierte Andrea, amenazada por su exnovio

“Sí, me voy a ir a chingar a la cárcel, pero primero te voy a matar” fue la frase que usó David “N” para amagar a Andrea, su exnovia, tras golpearla y destrozarle la recámara; esto, unos días después de que la joven decidiera terminar la relación.

“Es una persona muy posesiva, es muy celoso; entonces, cuando algo no se hace como él dice, es muy violento. Tenía muchos problemas cuando algo no le parecía de mí o cuando alguien me hablaba o cuando yo quería salir, era siempre una actitud como queriéndote controlar”, comentó la mujer en entrevista con EL UNIVERSAL.

La joven señaló que el día de la amenaza, ella estaba preparándose para ir al trabajo y que David, de 29 años de edad, llegó a su casa con el pretexto de entregarle algo a su hermana. La familiar de Andrea abrió la puerta y el sujeto entró corriendo a la propiedad, llegando al baño de la casa. “Yo me estaba maquillando y de repente como que siento una mirada y él estaba parado atrás de mí”.

Al instante, Yael Andrea dijo que no quería pelear y que se tenía que ir a trabajar. David “N” le dijo que quería ropa y tenis de vuelta. “David, de verdad, te los doy al rato”, pidió la mujer, quien se encarga de los gastos en su casa trabajando como mesera.

“Tu p*nche trabajo de p*ta, ya te vas con tus clientes, ¿quieres pelear? Pues vamos a pelear”.

Andrea contó que lo siguiente que sucedió fue que su exnovio la aventó, empezó a golpearla y que arremetió contra lo que había dentro de su cuarto: destruyó perfumes, maquillaje y rompió la puerta de la habitación a patadas. Esto, acorde con la mujer, sucedió el día 30 de enero de este año.

Trasfondo

Andrea comentó que conoció a David en el año 2015, cuando éste trabajaba para sus padres como taxista, luego él dejó ese empleo y comenzó a ser vendedor en Tepito.

La mujer indicó que cuando formalizaron la relación, ella no había tenido otra pareja, pero personas cercanas advertían que David “N” era algo agresivo. “Él me pedía disculpas y 'voy a cambiar', y pues yo le creía, yo le daba la oportunidad, pero cosa que nunca pasó”.

Al año de andar con él, el hombre empezó a tener actitudes violentas con ella; le pedía que le indicara quién era quién en sus redes sociales: “¿Quién es este tipo?”, “¿Por qué te habla?”, “¿Por qué le da 'me gusta'?”, “De seguro ya andas con él”. “Ese tipo de cosas comenzaron así: '¿por qué no subes una foto conmigo?', 'de seguro te doy pena'”, citó la joven.

Después, David empezó a preguntarle a su novia por sus horarios: sus horas de entrada y salida del trabajo, así como quiénes eran las personas con las que Andrea salía. “Incluso, un día, me vino a traer un DiDi y… se alocó muchísimo, que quién era (el conductor)”.

La denuncia

Yael Andrea acudió a denunciar la agresión ocurrida el 30 de enero ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, hecho que quedó asentado en la carpeta de investigación CI-FJF/75BIS/UI-3 S/D/00142/02-2020.

La mujer comentó que ese mismo día, David “N” también le dio un codazo a la altura del pecho, impacto que la dejó sin aire. “Yo sufro de asma; entonces, en ese momento, pues se me va toda la respiración y te juro que como 10 segundos me fui, así, como que no podía respirar, y mi hermana me auxilió. En ese momento, él se espantó”.

La víctima también acusó que el sujeto ha arremetido en varias ocasiones contra sus familiares y que éste tiene fácil acceso a armas, por lo que ha ido a balear el hogar de Andrea.

La joven también dijo que el trato de las autoridades para con ella fue muy bueno y que la Fiscalía capitalina estuvo al pendiente de su situación. “Siento que me están escuchando”, dijo.

“Desde el momento en que me contactaron fueron muy insistentes en que querían ayudarme”.

Yael Andrea sostuvo que no quiere ser un caso de feminicidio más y que acudió a realizar su denuncia al búnker de la FGJ, ubicado en la colonia Doctores. “Me gustaría que esto le sirva de ejemplo a todas las mujeres que llegan a sentirse violentadas y que pues recuerden que el amor no duele, y que si duele es porque no es amor”, finalizó.